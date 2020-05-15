Почти все пассажиры столичного метрополитена ходят в масках

https://static.news.ru/photo/a3f88e92-9679-11ea-a788-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Среди всех пассажиров столичного метрополитена 99% находятся в масках. Кроме того, 90% человек в подземке используют перчатки, сообщили представители пресс-службы городского департамента транспорта.

На текущий момент в Мосметро: в масках — 99%, в перчатках — 90%, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте введён на территории столицы с 12 мая. По последней информации, в московском метро оштрафовали 198 человек за нарушение масочного режима.

Как ранее писал NEWS.ru, столичный департамент транспорта запустил онлайн-сервис, который учитывает статистику по пассажирам метрополитена в Москве, передвигающимся в масках и перчатках. Данные обновляются каждый час.