В Москве запустили сервис статистики по пассажирам метро в масках

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Статистика по коронавирусной инфекции нового типа неоднозначна, так как зависит от населения страны и структуры заражаемости. Имеющиеся сведения ещё будут пересматриваться, сообщила в разговоре с журналистами доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анна Баранова.

Она привела в пример ситуацию в домах престарелых на территории США. Там к пожилым гражданам приходят разные специалисты. И один из них, сказала Баранова, может ходить по нескольким учреждениям. В...