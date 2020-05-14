Общество

В Москве запустили сервис статистики по пассажирам метро в масках

12:28, 14 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты столичного департамента транспорта запустили онлайн-сервис, который учитывает статистику по пассажирам метрополитена в Москве, передвигающихся в масках и перчатках. Об этом 14 мая сообщили представители пресс-службы ведомства.

В департаменте подчеркнули, что данные обновляются каждый час.

Мы запустили онлайн-сервис со статистикой о том, сколько пассажиров метро носят маски и перчатки прямо сейчас. Данные обновляются каждые 60 минут. Полученные сведения транслируются на экране на платформе «Проспект Мира», — приводит сообщение пресс-службы департамента телеканал «Москва 24».

Режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте введён на территории столицы с 12 мая. По последней информации, в московском метро оштрафовали 198 человек за нарушение масочного режима.

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