В Москве запустили сервис статистики по пассажирам метро в масках

https://static.news.ru/photo/c2ce1b48-95c5-11ea-8358-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Специалисты столичного департамента транспорта запустили онлайн-сервис, который учитывает статистику по пассажирам метрополитена в Москве, передвигающихся в масках и перчатках. Об этом 14 мая сообщили представители пресс-службы ведомства.
В департаменте подчеркнули, что данные обновляются каждый час.
Мы запустили онлайн-сервис со статистикой о том, сколько пассажиров метро носят маски и перчатки прямо сейчас. Данные обновляются каждые 60 минут. Полученные сведения транслируются на экране на платформе «Проспект Мира», — приводит сообщение пресс-службы департамента телеканал «Москва 24».
Режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте введён на территории столицы с 12 мая. По последней информации, в московском метро оштрафовали 198 человек за нарушение масочного режима.