198 человек оштрафовали в метро Москвы за нарушение масочного режима

https://static.news.ru/photo/116fdcba-95ac-11ea-8e00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском метро оштрафовали 198 человек за нарушение масочного режима, сообщил и. о. главы ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

После введения режима более 98% пассажиров метро добросовестно соблюдают требования, хотя ранее в масках было 58%. Ещё раз напоминаем, что появление в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты будет считаться нарушением, — сказал он РИА Новости.

Султанов также отметил, что обязательное требование использовать средства защиты является шагом к возвращению к обычной жизни.

Также, по его словам, целью проверок являются не штрафы, а повышение безопасности на столичном общественном транспорте.

Как ранее писал NEWS.ru, после использования многоразовой медицинской маски в период пандемии коронавируса необходимо проработать тканевое средство антисептиком и постирать в тёплой воде, рассказал врач Тимур Пестерев.