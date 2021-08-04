Почти половина россиян поддержали установку памятника Сталину

48% россиян заявили о поддержке идеи установить памятник советскому лидеру Иосифу Сталину. Это следует из опроса, результаты которого опубликованы на сайте Левада-Центра (признан российскими властями иноагентом).

Только 20% опрошенных выступили против появления монумента, о безразличии заявили около 29% респондентов. При этом в 2015 году идею об установке памятника поддерживали 36% россиян, а в 2010 году — 25% (тогда людей, относящихся к идее отрицательно, было больше — 36%).

Больше всего в поддержку установки памятника высказываются жители небольших населённых пунктов, не имеющие хорошего образования, и респонденты с низким достатком. При этом опрошенные придерживаются позиции «за» вне зависимости от возраста. Против монумента чаще всего выступают жители крупнейших городов с высшим образованием и в возрасте 40–55 лет.

Открытие музея Сталина Сталин-центра поддерживают 60% россиян, против выступают только 30% (при этом опрошенным не предлагался вариант «безразлично»). Сторонники открытия музея говорили либо о положительной роли Сталина в истории страны, либо о необходимости «сохранять историю».

Иосиф Сталин возглавлял СССР в 1924–1953 годах.

Ранее стало известно, что большинство россиян считают Сталина самой выдающейся личностью всех времён и народов. На втором месте в рейтинге оказался Владимир Ленин, на третьем — Александр Пушкин. За ними идут Пётр I и Владимир Путин. Сталин «удерживает лидерство» с 2012-го года.