Почти половина россиян хотела бы сменить профессию на более перспективную

https://static.news.ru/photo/b7d7ae9c-fc1e-11ea-b9fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Немногим менее половины россиян уверены, что необходимо как можно быстрее учиться профессиям будущего. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого среди граждан.

Попытаться успеть занять свободную нишу на рынке труда намерены 46% принявших участие в исследовании жителей страны. При этом 49% респондентов сообщили, что при выборе профессии будущего будут ориентироваться на оплату труда, передаёт ТАСС со ссылкой на данные портала Роструда «Работа в России».

Кроме того, каждый четвёртый (25%) намерен выбирать на основе возможности трудиться по свободному графику, а каждый шестой (15%) предпочитает иметь перспективы карьерного роста.

Как следует из результатов опроса, 38% граждан уже в ближайшее время собираются освоить ещё одну специальность. Около 20% намерены обучиться нескольким профессиям будущего. Ещё 35% респондентов сообщили, что профессию менять не станут, но планируют освоить новые навыки по своему направлению деятельности.

Вместе с тем 18% респондентов убеждены, что спешить не стоит и нужно подождать, пока профессия будущего станет профессией настоящего, чтобы приступить к её изучению.

Рассуждая о том, в каких профессиях человеческий труд станет наименее востребованным, россияне предположили, что в первую очередь будет автоматизирован труд продавцов, страховых и турагентов. Кроме того, жители страны убеждены, что автоматизация затронет учителей, водителей, охранников, уборщиков и грузчиков.

Опрос проводился в августе 2020 года, в нём приняли участие 70 тысяч человек из всех регионов страны.

Ранее в Минэкономразвития составили список 50 самых востребованных профессий по результатам анализа вакансий за май 2020 года. Как писал NEWS.ru, в первую тройку вошли врачи, грузчики и программисты, а замыкают список продуктологи, автомеханики и специалисты по изучению данных.