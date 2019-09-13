https://static.news.ru/photo/0594c2d4-d563-11e9-ae5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Роскомнадзор потребовал удалить из Сети пиратские копии российского сериала «Учителя». В настоящее время почти 200 ресурсов ограничили к нему доступ.

На основании поступивших в Роскомнадзор определений суда и заявлений правообладателей принимаются предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав на отечественный сериал «Учителя» производства телеканала ТВ3, — говорится на сайте Роскомнадзора .

После уведомления 197 порталов изъяли из публичного доступа пиратские копии сериала, ожидается удаление ещё с 21 интернет-страницы.

Кроме этого, операторы связи ограничивают на территории РФ доступ к 17 страницам. Всего в соответствии с судебными актами и заявлениями правообладателей Роскомнадзор «принимает меры в отношении 235 интернет-ресурсов».

Премьера сериала «Учителя» режиссёра Ильи Куликова в России состоялась 22 августа.

Как писал News.ru, жалобы на публикацию в Сети личных данных нескольких тысяч человек РКН оставил без удовлетворения. В ведомстве якобы не смогли найти файл с информацией.

Анонимный Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал 9 августа файл с личными данными участников запрещённых властями акций протеста в Москве, журналистов и оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. В таблице были имена и фамилии, паспортные данные, номера телефонов, а также адреса регистрации около трёх тысяч человек. Впоследствии файл был удалён, хотя фигурирующие в нём лица стали жаловаться на угрозы.