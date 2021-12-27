Почти четверть россиян не планируют покупать подарки к Новому году

Большинство (24%) опрошенных «ФедералПресс» россиян не планируют покупать для родных и близких подарки к Новому году. При этом по 23% отметили, что пока не приобрели презенты, но планируют это сделать, и что уже потратили на это от пяти до 10 тысяч рублей.

24 % опрошенных заявили, что они не планируют покупать подарки, ещё 23% ответили, что пока не покупали, но планируют. Кроме того, 23 % респондентов отметили, что уже потратили на подарки от пяти до 10 тысяч рублей, — отмечается в исследовании.

10% опрошенных потратили на подарки до трёх тысяч рублей, столько же — от трёх до пяти тысяч рублей. Ещё 10% респондентов приобрели символические подарки стоимостью 100 рублей.

Ранее стало известно, что россияне наиболее активно заказывают в интернет-магазинах в качестве подарков к Новому году различные гаджеты и носимую технику, ювелирную продукцию и детские игрушки. Кроме того, в декабре почти в два раза увеличилось число заказов подарков для самых маленьких.

Россияне покупают малышам конструкторы, игрушечные поезда и железные дороги, куклы, машинки и конструкторы. Также популярностью пользуются мягкие игрушки, среди которых чаще всего покупают плюшевых тигров как символ 2022 года.