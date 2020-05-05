Почти 50 тысяч заражённых COVID-19 выявили в РФ за первые майские праздники

https://static.news.ru/photo/05e892dc-8ed2-11ea-8a88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые пять дней мая показывают, что распространение коронавирусной инфекции в России продолжается. С 1 по 5 мая в стране выявили в общей сложности 48 872 случая заражения коронавирусом. Таковы данные федерального оперативного штаба.

Прирост с конца апреля составил почти 46%. В среднем число инфицированных росло на 7,85% в сутки. Как передаёт ТАСС, сейчас на 100 тысяч россиян приходится примерно 106 случаев заражения.

Всего за первые майские праздники проведено почти миллион тестов на коронавирус. Для сравнения, с начала вспышки — более 4,4 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что число людей, госпитализированных из-за заболевания, связанного с коронавирусной инфекцией, по-прежнему остаётся на высоком уровне, писал NEWS.ru.