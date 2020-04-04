Почти 50% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет

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Среди 434 новых заболевших коронавирусной инфекцией на территории Москвы почти половина — граждане моложе 45 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу распространения COVID-19.

Отмечается, что 210 новых заражённых входят в возрастную группу от 18 до 45 лет, 143 человека — от 46 до 65 лет. Ещё 67 новых заболевших — это люди старше 65, а 15 из них — старше 80.

Кроме того, подчеркнули в оперштабе, за последние 24 часа коронавирусную инфекцию обнаружили у 14 детей. Все заболевшие в настоящее время находятся под наблюдением врачей.

Как ранее писал NEWS.ru, семь пациентов, у которых был подтверждён диагноз COVID-19, скончались за сутки в Москве.

Всего в стране зарегистрирован 4731 заболевший в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 333 человек. Болезнь уже унесла жизни 43 россиян.