«Почта России» будет доставлять на дом только вино

https://static.news.ru/photo/a467fb30-b962-11eb-b9da-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Почта России» готова заниматься доставкой на дом вина, но не крепкого алкоголя. Об этом сообщили в компании журналистам РИА Новости.

В организации подтвердили , что входят в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя. Однако сейчас решение находится на ранней стадии проработки.

Подчеркнём, что дистанционная продажа крепкого алкоголя не обсуждается вовсе: мы рассматриваем возможность доставки вина, — сообщили в «Почте России».

Там рассказали, что практика доставки местных вин почтовыми операторами распространена во Франции, Германии и Австрии. Компания также готова идентифицировать клиентов по простой электронной подписи, что позволяет выяснить их возраст уже на стадии заказа.

Формат click & collect, когда клиент получает заказ в отделении, позволяет повторно его идентифицировать. А интеграция наших IT-систем с ЕГАИС позволяет вести учёт продаж, — заключили в организации.

Накануне СМИ сообщили, что уже летом этого года в Москве и Мордовии может начаться эксперимент по продаже российского вина через инфраструктуру «Почты России».

В России дистанционная продажа алкоголя запрещена с 2007 года. Однако некоторые производители используют принцип click & collect, когда покупатель резервирует товар, но оплачивает и забирает его в офлайн-магазине. В ближайшие годы Beluga Group, например, собирается запустить четыре магазина-склада для сбора онлайн-заказов.

Крупнейший российский производитель водки планирует к 2024 году увеличить долю онлайн-продаж минимум в три раза. Если в 2020 году онлайн-заказы составили 3%, или 750 млн рублей доходов розничного подразделения, то через три года этот показатель должен вырасти до 10–15%, производитель ожидает, что доходы от дистанционной торговли составят порядка 8–12 млрд рублей.