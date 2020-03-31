https://static.news.ru/photo/a47cf292-73ea-11ea-aed9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В апреле 2020 года «Почта России» из-за ситуации с коронавирусом доставит пенсии на дом гражданам, которые ранее получали выплаты в почтовых отделениях.

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки «Почта России» делает всё, чтобы россияне могли оставаться дома. В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом, — сообщает пресс-служба компании.

Там отметили, что только 8% клиентов всё ещё получают пенсии в отделениях.

Как ранее писал NEWS.ru, Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно направил банкам и «Почте России» деньги на выплату пенсий и пособий за апрель. Это сделано из-за внеплановой нерабочей недели, которая была объявлена президентом страны из-за угрозы распространения коронавируса.