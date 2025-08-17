Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Почему унитазы в СССР были с «полочкой» и чем она шокирует зумеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Советские унитазы имели деталь, которая сегодня кажется странной и даже абсурдной. В центре «чаши» располагалась полочка — небольшой горизонтальный выступ, отдалённый от сливного отверстия. Инженеры называли это защитой от брызг, а шутники — «пьедесталом для экскрементов».

Такое решение имело свои плюсы. Полочка действительно уменьшала разбрызгивание воды при сливе, что снижало риск распространения бактерий в санузлах. Кроме того, если в унитаз падал какой-то предмет, он часто оставался на полочке, а не тонул в воде.

Но минусов оказалось больше. На выступе застаивалась вода, становясь идеальной средой для микробов и источником неприятного запаха. Чистка такого унитаза требовала времени и усилий, а расход воды был заметно выше, чем у современных моделей.

Эта конструкция ушла в прошлое вместе с эпохой, но воспоминания о «полочке» до сих пор вызывают у одних ностальгию, а у других — недоумение.

Валерия Мартынович
