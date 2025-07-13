Почему ты до сих пор не делал фетучини дома — исправляйся сейчас!

Почему ты до сих пор не делал фетучини дома — исправляйся сейчас!

Паста — это символ итальянской кухни, и домашние фетучини — отличный способ окунуться в атмосферу Италии, приготовив их своими руками. Фетучини — это тонкие широкие ленточки теста шириной около 7 мм. Приготовить их можно из простых ингредиентов: муки, яиц и оливкового масла.

Ингредиенты для теста

Мука пшеничная — 200 г (плюс 15–20 г для раскатки)

Соль — 2 щепотки

Яйца — 2 шт.

Оливковое масло — 20 мл

Куркума — 1 щепотка (для цвета, по желанию)

Как приготовить домашние фетучини

Соберите ингредиенты. Лучше использовать муку из твердых сортов пшеницы, но если нет — подойдет и обычная. В миску просейте муку, добавьте соль и куркуму (если используете). Вбейте яйца и влейте оливковое масло. Замесите тесто сначала на низкой скорости миксера, затем увеличьте до средней. Через 8–10 минут тесто соберется в гладкий шар. Накройте тесто полотенцем и дайте отдохнуть 20–30 минут. Разделите тесто на две части, раскатайте до толщины 2–3 мм. Нарежьте тесто на полоски шириной около 7 мм — ваши фетучини готовы! Сформируйте гнезда из полосок и немного подсушите их перед варкой.

Теперь вы знаете, как просто приготовить настоящие домашние фетучини. Это отличная идея для тех, кто хочет разнообразить повседневное меню и порадовать себя вкусной пастой.

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