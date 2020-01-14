Европейский суд по правам человека отказал Михаил Ходорковскому и Платону Лебедеву в требовании взыскать с России компенсацию в рамках второго дела ЮКОСа. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ. Инстанция признала нарушение их права на справедливое судебное разбирательство, но отклонила жалобу на политическую мотивацию уголовного преследования, посчитав её недоказанной.

Отказ вызвать Путина в суд

Второй судебный процесс над Ходорковским и Лебедевым, на тот момент уже шесть лет находившимися в заключении, начался в марте 2009 года. В декабре 2010-го их осудили по обвинению в незаконном присвоении и растрате нефти, а также отмывании преступных доходов. В 2013 году Ходорковский был помилован президентом, Лебедев вышел на свободу в 2014-м.

По версии следствия, сообщники присвоили 350 млн тонн нефти, которую ЮКОС якобы покупал у добывающих предприятий по заниженной цене на договорных аукционах. Затем, с целью ухода от налогов, чёрное золото продавалось подконтрольным фирмам-посредникам, зарегистрированным в офшорных зонах. Ходорковскому и Лебедеву вменялось получение преступного дохода в размере около 400 млрд рублей.

Обвиняемые отвергали все претензии. По их словам, данные автоматического учёта нефти в трубопроводах показывали, что никакого расхождения между объёмами добытого и поставленного сырья нет. Они также утверждали, что добывающие компании, у которых ЮКОС покупал нефть, не несли убытки и оставались прибыльными, а схема по минимизации налогов, которой пользовались Ходорковский и Лебедев, на тот момент была легальной и чрезвычайно распространённой. Адвокаты настаивали и на том, что отдельные предъявляемые их подопечным обвинения в нескольких эпизодах были положены в основу ещё перового «дела ЮКОСа», по которому они уже осуждены. В итоге в 2010 году Ходорковский и Лебедев получили по 14 лет колонии. Этот срок затем был снижен до 10 лет и 10 месяцев каждому.

Жалоба владельца и акционера ЮКОСа на следствие по этому делу рассматривалась Европейским судом 12 лет. Ходорковский и Лебедев указывали, что в их отношении был нарушен принцип презумпции невиновности. Например, президент Владимир Путин ещё до приговора суда публично называл их мошенниками, а также утверждал, что у Ходорковского «кровь на руках».

Михаил Ходорковский Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Авторы жалобы в ЕСПЧ заявляли, что суд нарушил их право на справедливое разбирательство, в частности, потому, что было отказано в допросе важных свидетелей. Это эксперты-аналитики рынка, которые вызывались дать показания в пользу обвиняемых, а также президент Владимир Путин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, министр финансов Алексей Кудрин, руководители силовых ведомств Николай Патрушев, Сергей Степашин, Анатолий Куликов, Владимир Рушайло, Юрий Скуратов, Владимир Устинов и губернаторы нескольких регионов.

Без политики?

Кроме того, Ходорковский и Лебедев настаивали на политической мотивации своих уголовных дел. Так, экс-глава ЮКОСа считал, что его бизнес-деятельность и политическая активность «была воспринята руководством страны как проявление нелояльности и угроза национальной экономической безопасности». При этом они ссылались в том числе на показания бывшего премьер-министра Михаила Касьянова, который на допросе сказал, что дело ЮКОСа связано с желанием удалить Ходорковского с политической сцены.

В итоге Страсбург согласился с тем, что было нарушено право заявителей на справедливые суд и наказание, в частности, определив, что их повторно осудили за одни и те же деяния. ЕСПЧ также признал, что затянувшееся нахождение под арестом во время следствия, причём в Забайкалье, а не в Москве, нарушило права Ходорковского и Лебедева на общение с родственниками. Тем не менее, Европейский суд отказался признавать, что дело ЮКОСа было мотивировано политически.

Вместе с тем ЕСПЧ опубликовал особое мнение двух судей — представителя России Дмитрия Дедова и Бельгии Пола Лемменса. Они полагают, что право заявителей на справедливый суд также не было нарушено, а они были «признаны виновными в действиях, которые представляли собой уголовные преступления на момент их совершения».

Похоже, что большинство ограничивает свою оценку конкретными сделками, заключёнными в рамках различных соглашений, связанных с продажей нефти от производственных предприятий ЮКОСа торговым компаниям ЮКОСа. Они не изучают «всю хозяйственную деятельность заявителей». Подход большинства, по нашему мнению, слишком ограничен. Кажется, он основан на понимании понятия «воровство» как довольно мгновенный акт, — комментируют Лемменс и Дедов позицию остальных судей.

Сам Михаил Ходорковский тем не менее считает решение ЕСПЧ победным для него. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Сегодня поставлена важная точка в международной уголовно-правовой оценке «дела Юкоса». 6 последовательными решениями ЕСПЧ теперь уже по всем частям процесса признано — то, что делала российская власть в отношении меня и моих коллег, не было «справедливым судом». Это теперь касается всех аспектов — от уголовного преследования по налоговым статьям до навешанных на моих друзей и коллег заведомо ложных криминальных обвинений, — написал он.

Он заявил, что политический характер дела признают другие международные инстанции, а сам он уже не уверен, только ли в этом была причина его преследований, либо за ними стоял экономический интерес, состоящий в захвате его бизнеса.

Ходорковский подчеркнул, что далее он будет добиваться освобождения бывшего начальника службы безопасности ЮКОСа — Алексея Пичугина, который находится в заключении уже 16 лет по обвинению в заказных убийствах, в том числе мэра Нефтеюганска.

Отметим, что ЕСПЧ уже дважды отказывался признать дело ЮКОСа политическим. Соответствующие решения были приняты в 2011 и 2013 годах. Страсбургский суд отмечал, что подозрения в такой мотивировке преследования Ходорковского и Лебедева возникают, однако доказательств этому нет.