Почему бабушка не давала пирожки сразу? И как испечь их правильно

Почему бабушка не давала пирожки сразу? И как испечь их правильно

Помните, как в детстве аромат пирожков из духовки сводил с ума? Горячие, мягкие, с пылу с жару — так и хотелось стащить прямо со стола, а бабушка прикрывала их полотенцем: пусть остынут. Если хотите повторить этот вкус и атмосферу дома — вот пошаговый рецепт пышных пирожков с мясной начинкой, которые точно станут любимыми в семье.

Эти пирожки отлично подходят для ужина, пикника или перекуса на работе. Сделайте их заранее — они прекрасно хранятся в закрытой емкости и не теряют свежести.

Ингредиенты на 12–14 пирожков

Молоко — 300 мл (теплое)

Мука — 650 г

Дрожжи свежие — 10 г

Яйцо — 1 шт.

Желток — 1 шт. (для смазывания)

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Масло сливочное — 70 г (размягченное)

Начинка по вкусу: мясной фарш, лук, отварное яйцо, зелень

Пищевая ценность (на 100 г):

286 ккал / белки — 7 г / жиры — 8 г / углеводы — 48 г

Как приготовить пирожки в духовке

Шаг 1. Разведите дрожжи в теплом молоке с сахаром и 2 ст. л. муки, дайте постоять 15 минут, пока не появится пена.

Шаг 2. В большой миске просейте оставшуюся муку с солью, сделайте углубление и влейте опару, взбитое яйцо и мягкое масло. Замесите тесто и вымешивайте его 10 минут. Накройте и оставьте подходить в теплом месте на 1,5 часа.

Шаг 3. Пока тесто подходит, приготовьте начинку: обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте фарш и обжарьте до готовности. Смешайте с рубленым яйцом и зеленью, посолите и поперчите.

Шаг 4. Подошедшее тесто обомните, разделите на 12–14 частей по 50 г. Каждый кусочек раскатайте в лепешку, положите в центр начинку и защипите края.

Шаг 5. Выложите пирожки на противень швом вниз, накройте и оставьте на 30 минут.

Шаг 6. Смажьте пирожки желтком, взбитым с водой, и выпекайте 12–15 минут в разогретой до 210 °C духовке до золотистой корочки.

Шаг 7. Остудите пирожки на решетке под хлопковым полотенцем. Храните в закрытой емкости, чтобы они не заветрились.

Попробуйте испечь их в эти выходные и удивите близких. А если хотите варьировать вкус — замените мясную начинку на картофель с грибами, капусту или творог. Экспериментируйте и наслаждайтесь домашней выпечкой!

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