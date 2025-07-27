Почему бабушка не давала пирожки сразу? И как испечь их правильно

Помните, как в детстве аромат пирожков из духовки сводил с ума? Горячие, мягкие, с пылу с жару — так и хотелось стащить прямо со стола, а бабушка прикрывала их полотенцем: пусть остынут. Если хотите повторить этот вкус и атмосферу дома — вот пошаговый рецепт пышных пирожков с мясной начинкой, которые точно станут любимыми в семье.
Эти пирожки отлично подходят для ужина, пикника или перекуса на работе. Сделайте их заранее — они прекрасно хранятся в закрытой емкости и не теряют свежести.
Ингредиенты на 12–14 пирожков
- Молоко — 300 мл (теплое)
- Мука — 650 г
- Дрожжи свежие — 10 г
- Яйцо — 1 шт.
- Желток — 1 шт. (для смазывания)
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Масло сливочное — 70 г (размягченное)
- Начинка по вкусу: мясной фарш, лук, отварное яйцо, зелень
Пищевая ценность (на 100 г):
286 ккал / белки — 7 г / жиры — 8 г / углеводы — 48 г
Как приготовить пирожки в духовке
Шаг 1. Разведите дрожжи в теплом молоке с сахаром и 2 ст. л. муки, дайте постоять 15 минут, пока не появится пена.
Шаг 2. В большой миске просейте оставшуюся муку с солью, сделайте углубление и влейте опару, взбитое яйцо и мягкое масло. Замесите тесто и вымешивайте его 10 минут. Накройте и оставьте подходить в теплом месте на 1,5 часа.
Шаг 3. Пока тесто подходит, приготовьте начинку: обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте фарш и обжарьте до готовности. Смешайте с рубленым яйцом и зеленью, посолите и поперчите.
Шаг 4. Подошедшее тесто обомните, разделите на 12–14 частей по 50 г. Каждый кусочек раскатайте в лепешку, положите в центр начинку и защипите края.
Шаг 5. Выложите пирожки на противень швом вниз, накройте и оставьте на 30 минут.
Шаг 6. Смажьте пирожки желтком, взбитым с водой, и выпекайте 12–15 минут в разогретой до 210 °C духовке до золотистой корочки.
Шаг 7. Остудите пирожки на решетке под хлопковым полотенцем. Храните в закрытой емкости, чтобы они не заветрились.
Попробуйте испечь их в эти выходные и удивите близких. А если хотите варьировать вкус — замените мясную начинку на картофель с грибами, капусту или творог. Экспериментируйте и наслаждайтесь домашней выпечкой!
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