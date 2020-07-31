Победительнице Европейской олимпиады по физике подарили автомобиль

https://static.news.ru/photo/196d5254-d318-11ea-a3d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Подмосковья наградили автомобилем выпускницу Алису Бугрову, завоевавшую первое место в Европейской олимпиаде по физике.

Девушка принимала участие в олимпиаде в составе сборной и завоевала золотую медаль. Всего в активе команды пять наград.

Поздравлял победительницу олимпиады губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В знак усердия и твоего таланта мы хотим преподнести тебе вот этот подарок — Mercedes, чтобы ты на нём ездила безопасно, — цитирует его телеканал «360».

Глава региона также высказал пожелание, чтобы талантливая молодёжь не уезжала работать за границу, а реализовывала свой потенциал на родине.

Автомобиль девушке вручили на заводе Mercedes Солнечногорского округа. Её машина европейской сборки, хотя предприятие уже год выпускает машины Е-класса и внедорожники и одним из первых возобновило работу после отмены связанных с коронавирусом ограничений.

Как писал NEWS.ru, в Европейской олимпиаде по физике участвовали школьники из 50 стран. Согласно правилам, каждую страну представляла команда из пяти человек. Соревнование проходило в дистанционном формате. Россияне завоевали три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.