Российские школьники завоевали пять медалей на олимпиаде в Европе

https://static.news.ru/photo/7dada41c-cf58-11ea-ac06-fa163e074e61_660.jpg Медали Олимпиады 2019 г. (Архивное фото) Фото: European Physics Olympiad/facebook.com

Минпросвещения сообщило о том, что российские школьники завоевали пять медалей на Европейской олимпиаде по физике.

Три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую получили российские школьники на Европейской олимпиаде по физике. Соревнование проходило в дистанционном формате, — цитирует сообщение ТАСС.

По данным ведомства, итоги соревнований были подведены 26 июля. В олимпиаде участвовали школьники из 50 стран. Согласно правилам, каждую страну может представлять команда из пяти человек не старше 20 лет. Также с ними принимает участие один руководитель.

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