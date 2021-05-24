Победитель «Танцев» возмутился «Лебединым озером» дагестанских школьников

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Победитель шоу «Танцы» Ильшат Шабаев заявил о недопустимости «прыгать мальчику на мальчика». Такое мнение артист высказал в беседе с «360», комментируя шуточный номер дагестанских школьников «Лебединое озеро».

Как отметил Шабаев, подобные выступления нужно пресекать. По его словам, если такое оставлять незамеченным, то это станет нормой. Танцор также предположил, что если бы такую миниатюру школьники исполнили в каком-нибудь другом российском городе, то никто этому не придал бы особого значения.

Понятно, что ребята хотели рассмешить всех зрителей и старались исполнять нелепо для большего смеха. Но прыгать мальчику на мальчика, как сделали они, это действительно неприемлемо и нехорошо не только на Кавказе, — сказал Шабаев.

Артист напомнил о нашумевшем видео, где дети-пчёлки танцевали тверк. По его мнению, это недопустимо вне зависимости от места.