Чиновник Дагестана пригрозил туристкам за «голые» фото у каньона

https://static.news.ru/photo/e859355c-a116-11eb-b880-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Откровенная фотосессия двух туристок на фоне Сулакского каньона в Дагестане вызвала волну возмущения среди местных жителей. Под снимками, которые девушки опубликовали в соцсети, пользователи оставили множество гневных комментариев. Лично к девушкам даже обратился заместитель главы Унцукульского района Мухаммад Хамзатов.

Чиновник попросил туристок удалить снимок из соцсетей, пригрозив статьёй Уголовного кодекса об оскорблении чувств верующих. Он рассказал, что в администрацию поступило много возмущённых обращений от старейшин, учителей, женщин и молодёжи, пишет MK.RU.

Хамзатов заявил, что подобные инциденты могут негативно влиять на общественно-политическую ситуацию. Он добавил, что если девушки не удалят фотографию, то администрация района обратится в полицию. В настоящее время одна из туристок уже убрала фото из соцсети, вторая пока не согласилась.

Снимок, предположительно, был сделан в октябре-ноябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что 5 апреля полиция Дубая арестовала около 40 девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы: балкон был со стеклянными перегородками. Полиция Эмиратов после инцидента завела уголовное дело на участниц перформанса.