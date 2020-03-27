https://static.news.ru/photo/a14c804c-702a-11ea-888b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Победа» объявила о мерах против распространения коронавируса. Лоукостер отменил все свои рейсы.

Это решение касается и внутрироссийских перелётов, передаёт ТАСС. Самолёты не будут летать с 1 апреля по 31 мая. Клиенты, купившие билеты, получат возврат в личном кабинете и смогут потратить их только на новые рейсы.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.

Как ранее писал NEWS.ru, эпицентр коронавируса переместился в США.