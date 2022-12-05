По факту драки с участием Лепса возбуждено уголовное дело

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Григорий Лепс

По факту нападения в драке с участием певца Григория Лепса возбуждено уголовное, сообщил адвокат пострадавшего Евгений Хейфец, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Дело возбуждено по статье 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

По факту ночной драки с участием Григория Лепса возбуждено уголовное дело, — сообщил адвокат.

Лепс в ночь на 3 декабря подрался в Санкт-Петербурге с посетителем бара. Инцидент произошел после его концерта. После полуночи на Московском проспекте, около бара Finnegan’s, народный артист Российской Федерации выяснял отношения с местным жителем. Лепс был с охранниками, которые также приняли участие в драке.

Ранее стало известно, что Григорий Лепс швырнул микрофон на пол на концерте в Санкт-Петербурге и покинул сцену на середине своей песни «Самый лучший день». Музыка при этом продолжала играть. Артист позже в соцсетях написал, что концерт «шел не по плану и он немного приболел».