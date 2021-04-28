По делу о смерти актёра Марьянова вынесли условный приговор

https://static.news.ru/photo/75341e1a-a8ec-11eb-aed1-96000091f725_660.jpg Дмитрий Марьянов Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Директор подмосковного наркологического реабилитационного центра «Феникс», где скончался актёр Дмитрий Марьянов, приговорена к трём годам условно. Такое решение принял Лобненский городской суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Обвиняемая Оксана Мосунова была признана виновной по статьям об оставлении в опасности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил её к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, — сказано в сообщении ведомства.

Марьянов умер в июле 2017 года в возрасте 47 лет, когда проходил лечение в реабилитационном центре.

Причины смерти, несмотря на все официальные заключения, остаются неясными. Сначала говорилось про оторвавшийся тромб, потом следствие выяснило, что артист мог скончаться от удара в живот, следствием которого стал разрыв подвздошной вены. Как следует из материалов суда, обнародованных прокуратурой, Марьянов скончался из-за того, что ему не была своевременно оказана медицинская помощь в период обострения заболевания вен нижних конечностей.

Кроме этого, руководителя медцентра признали виновной в том, что она привлекала персонал, не имевший медицинского образования, без надлежащего оформления всех необходимых документов. Вдобавок ко всему, у организации не было лицензии на осуществление меддеятельности.

Против директора центра, которая на тот момент жила под фамилией Богданова, было возбуждено уголовное дело. Ей грозило до шести лет лишения свободы. Однако пока шли следствие и судебное разбирательство, женщина успела выйти замуж и забеременеть. Её супругом стал некогда проходивший лечение в клинике Константин Монсунов, который впоследствии курировал пациентов реабилитационного центра. По словам адвокатов, именно беременность стала смягчающим обстоятельством, обеспечив директору медучреждения условный срок.