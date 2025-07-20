Плов в казане с курицей — легко и вкусно, как у бабушки на кухне

Плов в казане с курицей — легко и вкусно, как у бабушки на кухне

Самый правильный способ приготовить плов — использовать казан. В нем создаются оптимальные условия для равномерного прогрева и сочного риса. Сегодня расскажу, как сделать плов с курицей, морковью и луком, который точно понравится всей семье.

Почему плов с курицей — отличный выбор

Плов с курицей получается особенно нежным и ароматным, если выбрать правильное мясо. На рынке сейчас часто встречаются так называемые «кукурузные» куры с яркой желтой кожей и вкусным мясом. Для риса я взяла красный сорт «Рубин», но можно использовать и длиннозерный, пропаренный или пловной сорт «Девзира».

Для настоящего вкуса плова лучше купить специи у продавцов из Средней Азии — там можно найти смесь с зирой (кумином), сушёным барбарисом, шафраном и мягким красным перцем.

Ингредиенты

Курица — 1 кг

Рис — 500 г

Лук репчатый — 4 шт.

Морковь — 2 шт.

Растительное масло — 100 мл

Специи для плова — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт плова с курицей в казане

Нарежьте курицу на средние порционные куски. Хорошо разогрейте казан, налейте масло до появления лёгкого дыма, положите курицу. Обжаривайте мясо, помешивая, до золотистой корочки. Нарежьте лук полукольцами, натрите морковь на крупной тёрке. Добавьте овощи к курице, обжарьте вместе, всыпьте специи и тщательно перемешайте. Посолите, влейте кипяток так, чтобы покрыть мясо с овощами полностью. После закипания аккуратно засыпьте рис, разровняйте, чтобы вода покрывала рис на 2 пальца. Готовьте на среднем огне 10 минут, затем убавьте до минимума и тушите 20 минут (для красного риса — около 40 минут). Снимите казан с огня, дайте плову настояться под крышкой 10–15 минут.

Полезный совет — маринованный лук к плову

Порежьте лук тонкими полукольцами, посолите, сбрызните уксусом и слегка помните руками. Оставьте мариноваться 15 минут — он отлично дополнит вкус плова.

Этот плов с курицей в казане — простой и проверенный рецепт, который вы легко повторите дома и удивите гостей. Попробуйте — и он обязательно станет вашим фирменным блюдом.

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