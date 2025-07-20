Плов в казане с курицей — легко и вкусно, как у бабушки на кухне

Самый правильный способ приготовить плов — использовать казан. В нем создаются оптимальные условия для равномерного прогрева и сочного риса. Сегодня расскажу, как сделать плов с курицей, морковью и луком, который точно понравится всей семье.
Почему плов с курицей — отличный выбор
Плов с курицей получается особенно нежным и ароматным, если выбрать правильное мясо. На рынке сейчас часто встречаются так называемые «кукурузные» куры с яркой желтой кожей и вкусным мясом. Для риса я взяла красный сорт «Рубин», но можно использовать и длиннозерный, пропаренный или пловной сорт «Девзира».
Для настоящего вкуса плова лучше купить специи у продавцов из Средней Азии — там можно найти смесь с зирой (кумином), сушёным барбарисом, шафраном и мягким красным перцем.
Ингредиенты
- Курица — 1 кг
- Рис — 500 г
- Лук репчатый — 4 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Растительное масло — 100 мл
- Специи для плова — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
Пошаговый рецепт плова с курицей в казане
- Нарежьте курицу на средние порционные куски.
- Хорошо разогрейте казан, налейте масло до появления лёгкого дыма, положите курицу.
- Обжаривайте мясо, помешивая, до золотистой корочки.
- Нарежьте лук полукольцами, натрите морковь на крупной тёрке.
- Добавьте овощи к курице, обжарьте вместе, всыпьте специи и тщательно перемешайте.
- Посолите, влейте кипяток так, чтобы покрыть мясо с овощами полностью.
- После закипания аккуратно засыпьте рис, разровняйте, чтобы вода покрывала рис на 2 пальца.
- Готовьте на среднем огне 10 минут, затем убавьте до минимума и тушите 20 минут (для красного риса — около 40 минут).
- Снимите казан с огня, дайте плову настояться под крышкой 10–15 минут.
Полезный совет — маринованный лук к плову
Порежьте лук тонкими полукольцами, посолите, сбрызните уксусом и слегка помните руками. Оставьте мариноваться 15 минут — он отлично дополнит вкус плова.
Этот плов с курицей в казане — простой и проверенный рецепт, который вы легко повторите дома и удивите гостей. Попробуйте — и он обязательно станет вашим фирменным блюдом.
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