https://static.news.ru/photo/5d615156-5a3a-11ea-8997-fa163e074e61_660.jpg Фото: Janus/imageBROKER.com/Global Look Press

Огромная база данных сайта OnlyFans оказалась в открытом доступе. Теперь более 1,5 терабайт фото и видео порнозвёзд и моделей можно получить абсолютно бесплатно.

Сервис OnlyFans — сайт, в котором размещают эротический контент из закрытых женских профилей за платную подписку.

В соцсетях появились ссылки на сайты и архивы, где можно посмотреть опубликованные данные. По данным Buzzfeed News, в одном из таких архивов обнаружились приватные фото и видео порнозвёзд, Instagram-моделей и звёзд TikTok, использовавших OnlyFans для заработка.

Представители OnlyFans подтвердили утечку, но отметили, что не нашли никаких доказательств вторжения в их системы.

Ранее NEWS.ru писал, как порно помогло выбиться в люди жительнице Омска. Девушка переехала в Москву, стала порноактрисой под псевдонимом Ева Эльфи (Eva Elfie) и вышла в Лас-Вегасе замуж за любимого человека. Найти денежную работу ей помогла непростая ситуация на рынке труда.