Огромная база данных сайта OnlyFans оказалась в открытом доступе. Теперь более 1,5 терабайт фото и видео порнозвёзд и моделей можно получить абсолютно бесплатно.
Сервис OnlyFans — сайт, в котором размещают эротический контент из закрытых женских профилей за платную подписку.
В соцсетях появились ссылки на сайты и архивы, где можно посмотреть опубликованные данные. По данным Buzzfeed News, в одном из таких архивов
Представители OnlyFans подтвердили утечку, но отметили, что не нашли никаких доказательств вторжения в их системы.
Ранее NEWS.ru писал, как порно помогло выбиться в люди жительнице Омска. Девушка переехала в Москву, стала порноактрисой под псевдонимом Ева Эльфи (Eva Elfie) и вышла в Лас-Вегасе замуж за любимого человека. Найти денежную работу ей помогла непростая ситуация на рынке труда.
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