Пластический хирург рассказал, на кого «равняются» россиянки в пластике

https://static.news.ru/photo/7b516eea-8567-11eb-bee8-96000091f725_660.jpg Оксана Самойлова Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Пластический хирурга Данила Лупин рассказал, на кого в красоте «равняются» российские женщины. По его словам, если раньше были популярны типажи внешности зарубежных знаменитостей, то теперь же представительницы прекрасного пола в РФ предпочитают отечественных звёзд.

Многие девушки хотят губы, как у Оксаны Самойловой. Я изучил их форму — они действительно имеют красивую форму бантика. Несмотря на то, что объем их вроде бы большой, смотрятся они очень органично с остальным чертами лица Оксаны, — сказал специалист.

Он добавил, что нередко женщины хотят себе такой же разрез глаз, как у актрисы Кристины Асмус. Её миндалевидные большие глаза нередко становятся предметом светлой зависти, и нет ничего удивительного в том, что многие представительницы прекрасного пола хотят выглядеть так же.

Обращают на себя внимание впалые щеки и высокие скулы Юлии Снигирь, а также овал лица и шея Равшаны Курковой. Во внешности Равшаны проскальзывают восточные черты лица, что придает ей особый шарм и загадочность, — отметил Лупин.

Что касается фигуры, то нередко россиянки ориентируются в этом плане на параметры Марии Горбань и Ани Лорак. Тем не менее, как бы то ни было, а хирург призывает представительниц прекрасного пола не забывать о том, что все индивидуальны и не стоит перекраивать свою внешность под какой-либо идеал, передаёт StarHit.

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