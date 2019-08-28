https://static.news.ru/photo/e196448e-c982-11e9-975b-fa163e074e61_660.jpg Фото: 002 Gabriel Szabo/Medicimage/Global Look Press

Проект нового федерального образовательного стандарта по специальности «Пластическая хирургия» включает пункт об обучении в пятилетней ординатуре вместо двухлетней, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Семёнова.

По её словам, также в документе планируется прописать необходимые и недостающие в предыдущем стандарте аспекты для обучения современных врачей данного профиля. В обновлённый стандарт будут включены расширенные блоки обучения по таким смежным специальностям, как микрососудистая хирургия кисти, искусство и скульптура.

В Минздраве предполагают, что единой образовательной программе будут следовать все кафедры пластической хирургии в государственных вузах.

Семёнова добавила, что реализация проекта начнётся в ближайшем будущем, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Минздрав хочет отнести клиники, занимающиеся пластической хирургией и лечением онкологии, к медорганизациям с чрезвычайно высоким риском. Такие учреждения, согласно законодательству, подлежат проверке раз в год.