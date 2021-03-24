Планировавшего теракт в школе подростка отправили на лечение

https://static.news.ru/photo/1efb6678-8d3c-11eb-b082-96000091f725_660.jpg Фото: Московский городской суд/facebook.com

Восточный окружной военный суд направил на принудительное лечение 15-летнего подростка, который планировал устроить взрыв в одной из школ Красноярского края.

Согласно заключению экспертов, несовершеннолетний находился в состоянии невменяемости, готовясь к теракту. В связи с этим суд освободил его от уголовной ответственности и вынес решение о принудительном лечении в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

Подросток планировал взорвать самодельные бомбы в школе 1 сентября 2020 года. Он собрал четыре взрывных устройства и хранил их в нежилом строении. Довести задуманное до конца школьнику не удалось — его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сочи задержали подростка, намеревавшегося устроить взрыв в школе. При обыске у него изъяли взрывчатое вещество, компоненты для его изготовления, дневник с инструкциями по сборке самодельных бомб, а также материалы о вооружённых нападениях на школы. Вычислить школьника удалось благодаря публикации в соцсети.