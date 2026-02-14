Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 11:49

Плакат и замок на дверях Роскомнадзора стоили троим мужчинам свободы

Суд арестовал на 15 суток заблокировавших вход в РКН мужчин

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Таганский суд Москвы приговорил к 15 суткам административного ареста троих мужчин, заблокировавших вход в офис Роскомнадзора велосипедным замком и повесивших плакат с лозунгами против ведомства, сообщили РИА Новости в судебной инстанции. Они были признаны виновными в неповиновении сотрудникам полиции.

Постановлениями Таганского районного суда города Москвы назначены наказания в виде административных арестов сроком на 15 суток Чуянову Михаилу Сергеевичу, Кривяку Кириллу Дмитриевичу и Шакирову Григорию Рустамовичу, которые повесили на вход в здание Роскомнадзора велосипедный замок и плакат с лозунгами против ведомства, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что домены мессенджера WhatsApp исчезли из записей Национальной системы доменных имен (НСДИ), созданной в рамках закона о «суверенном Рунете». По данным источников издания, записи были удалены, однако технический домен whatsapp.net и домен коротких ссылок wa.me продолжают работать. Официальных комментариев от Роскомнадзора пока не поступало.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что WhatsApp может снова заработать в России в случае соблюдения всех требований российского законодательства. Он подчеркнул, что пренебрежение правовыми нормами страны закрывает для компании возможность вернуться на отечественный рынок.

РКН
аресты
суды
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выложился весь»: фигуристка оценила выступление Гуменника на Олимпиаде
Ракетный удар по Белгороду: новости 14 февраля, блэкаут, сколько жертв
Рябков раскрыл, какое право народа замалчивают на Западе
Массовое ДТП «остановило» МКАД
В России могут начать следить за детскими сим-картами
Крыша жилого дома частично обрушилась под тяжестью снега в Тверской области
Российская армия разнесла центральную артиллерийскую базу вооружения ВСУ
Бойцы ВС России нашли схему позиций ВСУ и ударили по ним
«Можно убить»: Алферова откровенно высказалась о разводе с Бероевым
Вассерман объяснил, кому выгодно затягивание кризиса на Украине
США продолжат накачивать Украину оружием в рамках PURL
Украинскую делегацию заметили на границе Польши и Калининградской области
Почему не работает Telegram сегодня, 14 февраля: замедление, разблокировка
«Плохая новость»: Рубио высказался о ходе переговоров по Украине
«Я все испортил»: Малинин раскрыл причины громкого провала на Олимпиаде
«Мог бы быть в тройке»: в Кремле оценили выступление Гуменника на Олимпиаде
«Оттепель закончилась, теперь держитесь!» Морозы до –20 в Москве, прогноз
Рубио увидел прогресс в переговорах по Украине
«Выжить в Сумах»: Аид о 19-летних разведчиках, наемниках и настоящих героях
Облил бензином и поджег: почему ревность заставляет убивать?
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.