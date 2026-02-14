Плакат и замок на дверях Роскомнадзора стоили троим мужчинам свободы Суд арестовал на 15 суток заблокировавших вход в РКН мужчин

Таганский суд Москвы приговорил к 15 суткам административного ареста троих мужчин, заблокировавших вход в офис Роскомнадзора велосипедным замком и повесивших плакат с лозунгами против ведомства, сообщили РИА Новости в судебной инстанции. Они были признаны виновными в неповиновении сотрудникам полиции.

Постановлениями Таганского районного суда города Москвы назначены наказания в виде административных арестов сроком на 15 суток Чуянову Михаилу Сергеевичу, Кривяку Кириллу Дмитриевичу и Шакирову Григорию Рустамовичу, которые повесили на вход в здание Роскомнадзора велосипедный замок и плакат с лозунгами против ведомства, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что домены мессенджера WhatsApp исчезли из записей Национальной системы доменных имен (НСДИ), созданной в рамках закона о «суверенном Рунете». По данным источников издания, записи были удалены, однако технический домен whatsapp.net и домен коротких ссылок wa.me продолжают работать. Официальных комментариев от Роскомнадзора пока не поступало.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что WhatsApp может снова заработать в России в случае соблюдения всех требований российского законодательства. Он подчеркнул, что пренебрежение правовыми нормами страны закрывает для компании возможность вернуться на отечественный рынок.