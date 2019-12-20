https://static.news.ru/photo/b934a160-2351-11ea-bcba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пивовар Тимофей Педоренко посчитал, что изменение закона о регулировании алкогольного рынка может привести к подорожанию пива и помешает развитию малого бизнеса.

Своими опасениями Педоренко поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Он отметил, что распространение действия ЕГАИС на точки продаж напитка повлечёт его подорожание, что, в свою очередь, скажется на объёмах реализации. Пивовар подчеркнул, что это может подтолкнуть частных предпринимателей к нарушению законодательства.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, депутат Государственной думы РФ Ильдар Гильмутдинов представил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка. Согласно инициативе, действие Единой государственной автоматической системы учёта алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) необходимо распространить на розничные продажи и общепит, что упростит контроль над рынком. В настоящее время система контролирует пенный напиток только на стадии производства и доставки к точкам продаж. Автор поправок считает, что данная мера поможет в борьбе с фирмами-однодневками.