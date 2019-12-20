Пивовар Тимофей Педоренко посчитал, что изменение закона о регулировании алкогольного рынка может привести к подорожанию пива и помешает развитию малого бизнеса.
Своими опасениями Педоренко
Ранее, как сообщал NEWS.ru, депутат Государственной думы РФ Ильдар Гильмутдинов представил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка. Согласно инициативе, действие Единой государственной автоматической системы учёта алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) необходимо распространить на розничные продажи и общепит, что упростит контроль над рынком. В настоящее время система контролирует пенный напиток только на стадии производства и доставки к точкам продаж. Автор поправок считает, что данная мера поможет в борьбе с фирмами-однодневками.
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