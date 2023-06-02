Писателю Захару Прилепину придется заново учиться ходить Никитин сообщил, что писателю Прилепину придется заново учиться ходить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писателю Захару Прилепину после всех операций, по сути, нужно заново учиться ходить, сообщил в Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По словам главы региона, у литератора боевой настрой.

Навестил Захара. Сейчас достаточно сложный этап, ведь ему, по сути, нужно заново учиться ходить после всех операций и полученных травм. Но Захар — офицер, настрой у него боевой, так что со всем справится! Здоровья! — написал Никитин.

6 мая в Нижегородской области автомобиль Прилепина подорвался на противотанковых минах, которые были установлены на дороге по пути следования его машины и приведены в действие дистанционно. Писатель выжил, но получил ранения и переломы, его друг и телохранитель Александр Шубин погиб на месте от травм.

21 мая пресс-служба писателя сообщила, что он начал проходить курс реабилитации после нескольких перенесенных операций. Прилепин занимается присаживаниями с опусканием ног с постели.

Позже Прилепин, рассказывая о покушении на него, заявил, что встретил убийцу накануне происшествия. По его словам, неизвестный резко свернул с дороги, чтобы не встречаться с будущей жертвой.