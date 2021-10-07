Писатели высказались о новых полномочиях Минцифры в области литературы

Российские писатели надеются, что новые полномочия Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в сфере госполитики в литературной деятельности приведут только к увеличению финансирования сегмента и при этом наконец узаконят профессию писателя, сообщает «Парламентская газета».

В начале октября стало известно, что Минцифры получило полномочия по выработке и реализации государственной политики в сфере литературной деятельности. Также ведомство наделено функциями по оказанию госуслуг и управлению госимуществом в этой сфере. Ранее за министерством закрепили в том числе полномочия по определению госполитики в сфере издательской и полиграфической деятельности.

Пусть хоть цифра, хоть вопросительные и восклицательные знаки заведуют литературой — не в этом дело. Главное, чтобы уделялось достаточно внимания этой сфере. Если будет сохранена прежняя команда, если не будет уменьшено финансирование, а желательно увеличено, то всё будет хорошо, — высказался ректор Литературного института писатель Алексей Варламов.

Прозаик Сергей Носов добавил, что профессии писатели не существует на законодательном уровне: не так важно, какое ведомство контролирует литературу, если авторы не могут даже подтвердить свой трудовой стаж или получать пенсию за вклад в развитие жанра, считает он. Первый зампредседателя комитета Госдумы VII созыва по культуре Елена Драпеко в целом поддерживает инициативу правительства, но не понимает, как литература может находиться под контролем «технического цеха».

Издательство — это промышленная деятельность, а литература — это творчество, отдельный вид искусства. Произведение может быть напечатано на бумаге, опубликовано в Интернете, да хоть на телячьей коже нацарапано — это неважно, это лишь форма фиксации, а вот содержание — это искусство, — подчеркнула она.

Ранее в московском Экспоцентре открылась 34-я Московская международная книжная ярмарка, на которой свои произведения представили свыше 200 издательств из разных регионов России.