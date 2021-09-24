«Книги живут»: какие новинки ждут читателей на ярмарке в Экспоцентре

В пятом павильоне Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» проходит 34-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ). Свыше 200 издательств из разных регионов России представили свои книги. Ярмарка одновременно проводится в онлайн- и офлайн-форматах.
В ММКЯ участвуют и издательства из других стран — Азербайджана, Египта, Греции и ОАЭ. Программа включает в себя более 300 событий, проходящих на девяти площадках: лекции, презентации книг, круглые столы, открытые дискуссии и мастер-классы.
Участники деловой программы обсуждают ситуацию в мировой книжной индустрии, онлайн-продажи в книжном ретейле, рынок аудиокниг и другие вопросы.
На ММКЯ выступят писатели Мария Арбатова, Наринэ Абгарян, Полина Дашкова, Павел Басинский, Мария Бобылева, Борис Литвак, Анна Матвеева, Вадим Панов и многие другие.
Новые книги вниманию читателей представят Карен Шахназаров, Александра Маринина, Раиса Кичигина, Юлия Дубинина, Иван Охлобыстин, Александр Проханов и другие знаменитости.
Вице-президент Российского книжного союза Владимир Григорьев ранее заявил, что книжная индустрия выдержала удар, который нанесла пандемия.
Книги живут, издательства сохранили свои творческие коллективы и продолжают созидать, — отметил он.
О том, как проходит ярмарка и какие писатели в ней участвуют, — в фотогалерее NEWS.ru.
Дмитрий Пучков, на 34-ой Московской международной книжной ярмарке в Экспоцентре
Сергей Булкин/NEWS.ru
34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре
Сергей Булкин/NEWS.ru
34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре
Сергей Булкин/NEWS.ru
34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре
Сергей Булкин/NEWS.ru
Клим Жуков, на 34-ой Московской международной книжной ярмарке в Экспоцентре
Сергей Булкин/NEWS.ru
34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре
Сергей Булкин/NEWS.ru
34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре
Сергей Булкин/NEWS.ru
34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре
Сергей Булкин/NEWS.ru
34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Маринина на 34-ой Московской международной книжной ярмарке в Экспоцентре
Сергей Булкин/NEWS.ru
Юрий Рост на 34-ой Московской международной книжной ярмарке в Экспоцентре
Сергей Булкин/NEWS.ru
34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Маринина на 34-ой Московской международной книжной ярмарке в Экспоцентре
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дмитрий Пучков на 34-ой Московской международной книжной ярмарке в Экспоцентре
Сергей Булкин/NEWS.ru
34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре
Сергей Булкин/NEWS.ru
34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре
Сергей Булкин/NEWS.ru
34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре
Сергей Булкин/NEWS.ru
Клим Жуков, Дмитрий Пучков на 34-ой Московской международной книжной ярмарке в Экспоцентре
Сергей Булкин/NEWS.ru