«Книги живут»: какие новинки ждут читателей на ярмарке в Экспоцентре

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В пятом павильоне Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» проходит 34-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ). Свыше 200 издательств из разных регионов России представили свои книги. Ярмарка одновременно проводится в онлайн- и офлайн-форматах.

В ММКЯ участвуют и издательства из других стран — Азербайджана, Египта, Греции и ОАЭ. Программа включает в себя более 300 событий, проходящих на девяти площадках: лекции, презентации книг, круглые столы, открытые дискуссии и мастер-классы.

Участники деловой программы обсуждают ситуацию в мировой книжной индустрии, онлайн-продажи в книжном ретейле, рынок аудиокниг и другие вопросы.

На ММКЯ выступят писатели Мария Арбатова, Наринэ Абгарян, Полина Дашкова, Павел Басинский, Мария Бобылева, Борис Литвак, Анна Матвеева, Вадим Панов и многие другие.

Новые книги вниманию читателей представят Карен Шахназаров, Александра Маринина, Раиса Кичигина, Юлия Дубинина, Иван Охлобыстин, Александр Проханов и другие знаменитости.

Вице-президент Российского книжного союза Владимир Григорьев ранее заявил, что книжная индустрия выдержала удар, который нанесла пандемия.

Книги живут, издательства сохранили свои творческие коллективы и продолжают созидать, — отметил он.

О том, как проходит ярмарка и какие писатели в ней участвуют, — в фотогалерее NEWS.ru.