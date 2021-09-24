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«Книги живут»: какие новинки ждут читателей на ярмарке в Экспоцентре
Общество

«Книги живут»: какие новинки ждут читателей на ярмарке в Экспоцентре

18:33, 25 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В пятом павильоне Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» проходит 34-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ). Свыше 200 издательств из разных регионов России представили свои книги. Ярмарка одновременно проводится в онлайн- и офлайн-форматах. 

В ММКЯ участвуют и издательства из других стран — Азербайджана, Египта, Греции и ОАЭ. Программа включает в себя более 300 событий, проходящих на девяти площадках: лекции, презентации книг, круглые столы, открытые дискуссии и мастер-классы.

Участники деловой программы обсуждают ситуацию в мировой книжной индустрии, онлайн-продажи в книжном ретейле, рынок аудиокниг и другие вопросы.  

На ММКЯ выступят писатели Мария Арбатова, Наринэ Абгарян, Полина Дашкова, Павел Басинский, Мария Бобылева, Борис Литвак, Анна Матвеева, Вадим Панов и многие другие. 

Новые книги вниманию читателей представят Карен Шахназаров, Александра Маринина, Раиса Кичигина, Юлия Дубинина, Иван Охлобыстин, Александр Проханов и другие знаменитости.

Вице-президент Российского книжного союза Владимир Григорьев ранее заявил, что книжная индустрия выдержала удар, который нанесла пандемия.

Книги живут, издательства сохранили свои творческие коллективы и продолжают созидать, — отметил он. 

О том, как проходит ярмарка и какие писатели в ней участвуют, — в фотогалерее NEWS.ru. 

Дмитрий Пучков, на 34-ой Московской международной книжной ярмарке в Экспоцентре

Сергей Булкин/NEWS.ru

34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре

Сергей Булкин/NEWS.ru

34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре

Сергей Булкин/NEWS.ru

34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре

Сергей Булкин/NEWS.ru

Клим Жуков, на 34-ой Московской международной книжной ярмарке в Экспоцентре

Сергей Булкин/NEWS.ru

34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре

Сергей Булкин/NEWS.ru

34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре

Сергей Булкин/NEWS.ru

34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре

Сергей Булкин/NEWS.ru

34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Маринина на 34-ой Московской международной книжной ярмарке в Экспоцентре

Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Рост на 34-ой Московской международной книжной ярмарке в Экспоцентре

Сергей Булкин/NEWS.ru

34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Маринина на 34-ой Московской международной книжной ярмарке в Экспоцентре

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Пучков на 34-ой Московской международной книжной ярмарке в Экспоцентре

Сергей Булкин/NEWS.ru

34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре

Сергей Булкин/NEWS.ru

34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре

Сергей Булкин/NEWS.ru

34‑я Московская международная книжная ярмарка в Экспоцентре

Сергей Булкин/NEWS.ru

Клим Жуков, Дмитрий Пучков на 34-ой Московской международной книжной ярмарке в Экспоцентре

Сергей Булкин/NEWS.ru

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