Писатель Цыпкин заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/11c47bf0-1223-11eb-aa30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Tsypkin/Facebook.com

Писатель Александр Цыпкин рассказал, что заразился коронавирусом. Сначала он принял симптомы COVID-19 за последствия прививки от гриппа.

То, что казалось побочкой прививки от гриппа, оказалось, <...>, не побочкой, а чёртовым COVID-19. Итого: лежу дома, ощущения так себе, — написал он в своём Instagram.

Писатель добавил, что надеется появиться на сцене уже 26 и 28 октября с прочтением повести «Идеальный Че», однако это будет возможно, только если анализы на коронавирус дадут отрицательный результат.

Как сообщал NEWS.ru, актриса Кристина Асмус уже неделю находится на самоизоляции дома, так как заразилась коронавирусом. Она уже рассказывала о течении болезни, высокой температуре, ломоте в теле. 17 октября Асмус сообщила, что её состояние ухудшилось.