Пирог с молодой картошкой: обалденная выпечка с золотистой корочкой

Пирог с молодой картошкой: обалденная выпечка с золотистой корочкой

Пирог с картошкой получается невероятно нежным внутри, с хрустящей золотистой корочкой. Сладковатый вкус молодого картофеля идеально сочетается со сливочными нотками сметаны и пикантным чесночным ароматом.

Рецепт: смешайте 2 стакана муки, 100 г холодного сливочного масла, 1 яйцо и 3 ст. л. сметаны — замесите эластичное тесто. Для начинки нарежьте 500 г молодой картошки тонкими кружочками (в шкурках!), смешайте с 200 г сметаны, 2 яйцами, 3 зубчиками чеснока и зеленью укропа. Раскатайте тесто, выложите в форму, заполните начинкой и заверните края. Выпекайте 40 минут при 180 °C до румяной корочки.

Горячий пирог с хрустящей корочкой и тающей во рту картофельной начинкой. Эта обалденная выпечка станет звездой любого застолья!

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