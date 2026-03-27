27 марта 2026 в 15:14

Пирог «Пуховка» на кефире: нежнейшая выпечка с творогом, которая тает во рту

Если в холодильнике есть кефир и творог, обязательно попробуйте этот простой рецепт. Пирог «Пуховка» получается невероятно мягким, воздушным и нежным — буквально тает во рту. Отличный вариант для домашнего чаепития без лишних хлопот.

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • соль — щепотка;
  • растительное масло — 120 мл;
  • кефир — 120 мл;
  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — 8 г;
  • творог 9% — 300 г;
  • сахарная пудра — 45 г;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • яйцо — 1 шт. (для начинки).

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром и солью до пышности. Влейте кефир и масло, перемешайте. Добавьте муку с разрыхлителем — тесто должно получиться как густая сметана.

Для начинки смешайте творог с яйцом, сахарной пудрой и ванилью до кремовой консистенции. Удобно использовать блендер.

Вылейте тесто в форму, сверху разложите творожную массу ложкой небольшими порциями. При выпекании она красиво распределится.

Готовьте при 180 °C около 40 минут. Остудите, посыпьте пудрой и подавайте — пирог получается пышным, нежным и очень ароматным.

Ранее сообщалось, что к празднику хочется приготовить не просто вкусное, но и эффектное угощение. Эта творожная пасха выглядит нарядно благодаря пятнистому рисунку, а готовится просто.

Проверено редакцией
Марина Макарова
