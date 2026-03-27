Пирог «Пуховка» на кефире: нежнейшая выпечка с творогом, которая тает во рту

Если в холодильнике есть кефир и творог, обязательно попробуйте этот простой рецепт. Пирог «Пуховка» получается невероятно мягким, воздушным и нежным — буквально тает во рту. Отличный вариант для домашнего чаепития без лишних хлопот.
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 200 г;
- соль — щепотка;
- растительное масло — 120 мл;
- кефир — 120 мл;
- мука — 300 г;
- разрыхлитель — 8 г;
- творог 9% — 300 г;
- сахарная пудра — 45 г;
- ванильный сахар — 8 г;
- яйцо — 1 шт. (для начинки).
Приготовление
Яйца взбейте с сахаром и солью до пышности. Влейте кефир и масло, перемешайте. Добавьте муку с разрыхлителем — тесто должно получиться как густая сметана.
Для начинки смешайте творог с яйцом, сахарной пудрой и ванилью до кремовой консистенции. Удобно использовать блендер.
Вылейте тесто в форму, сверху разложите творожную массу ложкой небольшими порциями. При выпекании она красиво распределится.
Готовьте при 180 °C около 40 минут. Остудите, посыпьте пудрой и подавайте — пирог получается пышным, нежным и очень ароматным.
Ранее сообщалось, что к празднику хочется приготовить не просто вкусное, но и эффектное угощение. Эта творожная пасха выглядит нарядно благодаря пятнистому рисунку, а готовится просто.