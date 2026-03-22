Пасха с эффектом мрамора без лишних хлопот: красивый творожный десерт с шоколадными пятнами

К празднику хочется приготовить не просто вкусное, но и эффектное угощение. Эта творожная пасха выглядит нарядно благодаря пятнистому рисунку, а готовится просто. Отличный вариант, если хочется удивить гостей без сложных техник и редких продуктов.

Ингредиенты

  • творог 9% — 450 г
  • сахар — 100 г
  • сливки 33% — 100 г
  • сливочное масло — 100 г
  • шоколад — 150 г

Приготовление

Творог соедините с сахаром, сливками и мягким маслом, затем пробейте блендером до гладкости. Отделите треть массы — она понадобится для шоколадной части.

Шоколад растопите удобным способом, слегка остудите и вмешайте в отложенную массу. Форму застелите марлей и установите над миской.

Выкладывайте поочередно светлую и шоколадную смесь, создавая произвольный узор. Накройте марлей, прижмите грузом и уберите в холодильник на 8–10 часов.

Готовый десерт получается нежным, с красивыми разводами — настоящая изюминка праздничного стола.

Ранее сообщалось, что, если хочется украсить пасхальные яйца красиво и без магазинных красителей, выручит обычная ежевика.

Проверено редакцией
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Пасха-2026: готовим кулич, чтоб не поправиться — вкуснятина на творожном тесте
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 марта 2026 года
Заварная пасха с ароматом рома: нежный праздничный десерт, который удивит гостей
Я пожалела, что не приготовила этот салат раньше: деликатес с креветками
Марина Макарова
