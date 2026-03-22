Пасха с эффектом мрамора без лишних хлопот: красивый творожный десерт с шоколадными пятнами

К празднику хочется приготовить не просто вкусное, но и эффектное угощение. Эта творожная пасха выглядит нарядно благодаря пятнистому рисунку, а готовится просто. Отличный вариант, если хочется удивить гостей без сложных техник и редких продуктов.

Ингредиенты

творог 9% — 450 г

сахар — 100 г

сливки 33% — 100 г

сливочное масло — 100 г

шоколад — 150 г

Приготовление

Творог соедините с сахаром, сливками и мягким маслом, затем пробейте блендером до гладкости. Отделите треть массы — она понадобится для шоколадной части.

Шоколад растопите удобным способом, слегка остудите и вмешайте в отложенную массу. Форму застелите марлей и установите над миской.

Выкладывайте поочередно светлую и шоколадную смесь, создавая произвольный узор. Накройте марлей, прижмите грузом и уберите в холодильник на 8–10 часов.

Готовый десерт получается нежным, с красивыми разводами — настоящая изюминка праздничного стола.

