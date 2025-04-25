Сместит шарлотку с пьедестала! Пирог «Невидимка» с яблоками — очень вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сместит шарлотку с пьедестала! Пирог «Невидимка» с яблоками — очень вкусный! Этот удивительный десерт получил свое название потому, что яблоки в нем практически «растворяются» в тесте, оставляя лишь нежный фруктовый вкус. Простой рецепт, минимум ингредиентов, а результат впечатляет!

Ингредиенты:

красные яблоки — 5 шт.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 50 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

сливочное масло — 30 г;

молоко — 100 мл;

мука — 70 г;

разрыхлитель — 10 г.

Приготовление:

1. Подготовьте яблоки: очистите от кожуры и нарежьте тонкими слайсами.

2. Сделайте тесто: взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до пышности. Добавьте растопленное масло и молоко, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, аккуратно замесите жидкое тесто.

3. Соберите пирог: в форму для выпечки (смазанную маслом) выложите яблоки. Залейте их тестом — оно должно полностью покрыть фрукты. Выпекайте 30–35 минут при 180°C до золотистой корочки.

Советы: лучше использовать сладкие яблоки — они дают сок и делают пирог сочным. Подавайте теплым с шариком мороженого или взбитыми сливками.

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