Сместит шарлотку с пьедестала! Пирог «Невидимка» с яблоками — очень вкусный! Этот удивительный десерт получил свое название потому, что яблоки в нем практически «растворяются» в тесте, оставляя лишь нежный фруктовый вкус. Простой рецепт, минимум ингредиентов, а результат впечатляет!
Ингредиенты:
- красные яблоки — 5 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 50 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- сливочное масло — 30 г;
- молоко — 100 мл;
- мука — 70 г;
- разрыхлитель — 10 г.
Приготовление:
1. Подготовьте яблоки: очистите от кожуры и нарежьте тонкими слайсами.
2. Сделайте тесто: взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до пышности. Добавьте растопленное масло и молоко, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, аккуратно замесите жидкое тесто.
3. Соберите пирог: в форму для выпечки (смазанную маслом) выложите яблоки. Залейте их тестом — оно должно полностью покрыть фрукты. Выпекайте 30–35 минут при 180°C до золотистой корочки.
Советы: лучше использовать сладкие яблоки — они дают сок и делают пирог сочным. Подавайте теплым с шариком мороженого или взбитыми сливками.
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