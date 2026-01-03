Новый год — 2026
Пирог, который выглядит как праздник, — готовлю сокоти по-грузински: секрет в воздушной шапке из сыра и яиц

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот роскошный открытый пирог — настоящая звезда праздничного стола. Под хрустящей золотистой шапкой из взбитых белков и сыра скрывается сочная, ароматная начинка из курицы и грибов. Сокоти — блюдо грузинской кухни, которое восхищает не только нарядным видом, но и великолепным сочетанием вкусов, делая его идеальным угощением для новогодней ночи.

Для приготовления вам понадобится: для основы — 500 г готового слоеного или песочного теста; для начинки — 500 г куриного филе, 300 г шампиньонов, 2 луковицы, 150 г твердого сыра (например, сулугуни), 100 г мягкого творожного сыра, 100 мл сливок, соль, черный перец, растительное масло для жарки; для шапки — 3 яичных белка, 50 г тертого сыра, щепотка соли. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на масле до готовности, посолив и поперчив. Отдельно обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте нарезанные пластинками грибы и жарьте до испарения жидкости. Соедините курицу и грибы с луком, добавьте сливки и потушите пару минут. Остудите массу и смешайте с тертым твердым сыром и творожным сыром. Тесто раскатайте по форме, сделав бортики, равномерно распределите начинку. Белки взбейте со щепоткой соли в устойчивую пену, аккуратно распределите их по всей поверхности начинки, посыпьте тертым сыром. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до образования пышной золотистой корочки. Подавайте сокоти горячим.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

