03 января 2026 в 13:33

Этот тертый пирог с джемом стал моим спасением, когда гости на пороге — готовится за 15 минут активного времени

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ищете рецепт десерта, который можно приготовить, когда совсем нет времени? Этот пирог собирается за 15 минут, а пока он печется, вы успеваете накрыть на стол.

Смешиваю 300 г муки, щепотку соли, 80 г сахара и 1 ч. л. разрыхлителя. Добавляю 150 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками, и быстро перетираю руками в крошку. Ввожу 1 яйцо и 1-2 ст. л. сметаны, быстро собираю тесто в ком — важно не замешивать его долго. Делю тесто на две неравные части (примерно 2/3 и 1/3), большую убираю в холодильник, меньшую — в морозилку на 20–30 минут.

Охлажденную большую часть теста распределяю по дну формы, формируя бортики. Сверху выкладываю варенье или джем, при необходимости посыпав 1 ст. л. крахмала, если начинка слишком жидкая. Меньшую часть теста, которая успела хорошо охладиться в морозилке, натираю на крупной терке прямо поверх начинки. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке около 30 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
