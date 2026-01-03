Румяная картошка по-деревенски: простой подробный рецепт — запекаем сразу с кожурой

Приготовьте ароматную и хрустящую картошку по-деревенски, которая станет идеальным гарниром к любому мясу. Рассказываем простой подробный рецепт этой вкуснятины. Запекаем сразу с кожурой!

Вкус получается насыщенным: нежная мякоть, ароматная хрустящая кожура и обволакивающий чесночный запах делают это блюдо абсолютным хитом.

Вам понадобится: 1 кг картофеля среднего размера, 4–5 зубчиков чеснока, 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. сушеного чеснока, 1/2 ч. л. сушеного укропа, соль, молотый черный перец по вкусу. Духовку разогрейте до 200 °C. Картошку тщательно вымойте щеткой под проточной водой, чтобы удалить всю землю с кожуры. Каждую картофелину разрежьте на 4–6 долек (в зависимости от размера). В большой миске смешайте дольки с растительным маслом. Добавьте продавленный через пресс чеснок, паприку, сушеный чеснок, укроп, соль и перец. Тщательно перемешайте. Выложите картошку в один слой на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в духовке 35–45 минут, пока картофель не станет мягким внутри, а снаружи не покроется золотистой, хрустящей корочкой.

