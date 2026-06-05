Пионы зацветут огромными шапками: что срочно сделать весной для пышных кустов

Пионы способны сделать сад по-настоящему нарядным, но без правильного ухода цветение может оказаться слабым. Весной растения особенно нуждаются в заботе, ведь именно в это время закладываются будущие бутоны. Несколько простых приемов помогут получить крупные и яркие цветы.

Первое, что важно сделать, — защитить кусты от серой гнили. Для этого ранней весной пионы опрыскивают медьсодержащими средствами. Не менее важны подкормки: при появлении ростков вносят азотные удобрения, а во время бутонизации — калий и фосфор.

Поливать пионы нужно редко, но обильно, особенно в мае и летом в жару. Воду льют не под стебли, а по кругу вокруг куста. После полива почву желательно рыхлить и удалять сорняки.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после правильной весенней подкормки цветы стали намного крупнее. Она советует также вовремя срезать увядшие бутоны, чтобы куст не тратил силы зря.

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