Пилотов будут проверять на алкоголь до и после полёта

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Кабмин готовит новые правила освидетельствования лётного состава, согласно которым тест на алкоголь пилоты будут проходить до и после полёта. Соответствующие поправки планируется внести в Воздушный кодекс РФ.

В частности, если авиадиспетчера или члена экипажа самолёта заподозрят в употреблении алкоголя во время полёта или смены, то его смогут отправить на освидетельствование, а если он не пройдёт процедуру — уволить.

Также к полётам временно могут не допустить пилотов и бортпроводников, принимающих определённые лекарства, которые могут сказаться на безопасности полётов. При этом каждый авиаспециалист обязан сообщить врачам, что ему провели операцию, нашли профессиональное заболевание, выписали линзы для глаз или слуховой аппарат, определили беременность или назначили приём лекарств.

Как сообщает «Парламентская газета», Минтранс также разработал новый вариант правил, в котором подробно описывается, при каких заболеваниях пилот, стюардесса или авиадиспетчер не могут приступить к работе. Например, абсолютным противопоказанием является ишемическая болезнь сердца. При этом если врачи обнаружат риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, то есть шанс стать вторым пилотом или стюардессой, если снизить влияние некоторых факторов — похудеть и бросить курить.

Также законом планируется прописать, как быть с татуировками. Авторы проекта предлагают разрешить экипажу иметь тату, если их не видно, они небольшие, и не относятся к агрессивной, националистической или террористической тематике. Кроме того, во время осмотра медицинский психолог выяснит, в каком возрасте и почему кандидат решил набить рисунки, и может порекомендовать удалить их до следующей комиссии.

Ранее, как писал NEWS.ru, кабмин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагается ужесточить наказание для водителей, которые неоднократно попадались на управлении автомобилем в нетрезвом виде. Документ предусматривает внесение изменений в ст. 264-1 УК РФ. В нём предлагается увеличить сроки лишения свободы и принудительных работ за систематическое вождение в пьяном виде до трёх лет. В настоящее время максимальные сроки составляют до двух лет.