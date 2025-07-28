Пиццы-розочки из лаваша — необычный рецепт! Быстро и невероятно вкусно

Пиццы-розочки из лаваша — необычный рецепт! Кто сказал, что пицца должна быть круглой? Эти ароматные розочки из лаваша с ветчиной, сыром и томатами — настоящее украшение стола. Хрустящие снаружи и сочные внутри, они сочетают в себе все любимые вкусы классической пиццы в оригинальной подаче.

Ингредиенты

Лаваш армянский тонкий — 2 листа

Ветчина — 200 г

Сыр твёрдый — 150 г

Помидоры — 2 шт.

Томатная паста — 3 ст. л.

Яичный желток — 1 шт.

Зубочистки — для фиксации

Специи (орегано, базилик) — по вкусу

Приготовление

Лаваш нарежьте полосками шириной 5–6 см. Каждую полоску смажьте томатной пастой, посыпьте специями по вкусу. На одну половину полоски выложите тонкие ломтики ветчины, натёртый сыр и тонкие дольки помидоров. Накройте второй половиной лаваша, аккуратно скрутите рулет в розочку, закрепите зубочисткой. Выложите на противень с пергаментом, смажьте желтком. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета.

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