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28 июля 2025 в 06:00

Пиццы-розочки из лаваша — необычный рецепт! Быстро и невероятно вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пиццы-розочки из лаваша — необычный рецепт! Кто сказал, что пицца должна быть круглой? Эти ароматные розочки из лаваша с ветчиной, сыром и томатами — настоящее украшение стола. Хрустящие снаружи и сочные внутри, они сочетают в себе все любимые вкусы классической пиццы в оригинальной подаче.

Ингредиенты

  • Лаваш армянский тонкий — 2 листа
  • Ветчина — 200 г
  • Сыр твёрдый — 150 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Томатная паста — 3 ст. л.
  • Яичный желток — 1 шт.
  • Зубочистки — для фиксации
  • Специи (орегано, базилик) — по вкусу

Приготовление

  1. Лаваш нарежьте полосками шириной 5–6 см. Каждую полоску смажьте томатной пастой, посыпьте специями по вкусу. На одну половину полоски выложите тонкие ломтики ветчины, натёртый сыр и тонкие дольки помидоров. Накройте второй половиной лаваша, аккуратно скрутите рулет в розочку, закрепите зубочисткой.
  2. Выложите на противень с пергаментом, смажьте желтком. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее мы готовили мини-пиццы на дрожжевом тесте! Идеальная закуска для вечеринки или ужина.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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