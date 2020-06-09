ПФР учтёт трудовой стаж россиян до 2020 года в электронных книжках

https://static.news.ru/photo/d2cab90a-a9db-11ea-a179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Пенсионный фонд России (ПФР) будет учитывать стаж россиян до 2020 года в электронных трудовых книжках. Соответствующий законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru.

В части предоставления гражданину права обратиться в органы ПФР с заявлением для включения сведений о трудовой деятельности в свой индивидуальный лицевой счёт за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) до 1 января 2020 года, содержащихся в трудовой книжке, — приводит сообщение из документа РИА Новости.

Из документа следует, что работник может выбрать форму ведения трудового стажа — в бумажном или электроном виде. Он должен подать заявление работодателю либо о продолжении ведения книжки в бумажном форме, либо о выдаче сведений о трудовой деятельности.

Информация о таком заявлении также передается в ПФР в составе сведений о трудовой деятельности. Работнику, подавшему письменное заявление, работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за её ведение и хранение, — процитировали пояснительную записку законопроекта в агентстве.

При заключении трудового договора россиянин может подать сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или без неё. Если житель России выбрал электронную книжку, то он должен предъявить при поступлении на работу и трудовую книжку и сведения о трудовой деятельности.

Ранее NEWS.ru писал, что в ПФР призвали не избавляться от бумажных трудовых книжек, так как при переходе на электронную трудовую книжку, новый формат документа будет содержать информацию о трудовой деятельности только с 2020 года. Во время работы над законопроектом о переходе на электронные трудовые книжки было принято решение не переводить в новый формат информацию за всю трудовую деятельность человека, так как побоялись, что внесение всего трудового стажа сотрудника станет большой нагрузкой для работодателя.