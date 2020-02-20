https://static.news.ru/photo/f957f8b8-53cc-11ea-ad72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При переходе на электронную трудовую книжку не стоит избавляться от бумажного варианта. Дело в том, что электронный формат документа будет содержать информацию о трудовой деятельности только с 2020 года. Об этом сообщила начальник департамента организации персонифицированного учёта пенсионных прав застрахованных лиц ПФР Наталья Белянцева.

Она отметила, что во время работы над законопроектом о переходе на электронные трудовые книжки было принято решение не переводить в новый формат информацию за всю трудовую деятельность человека. Данные действия признали слишком большой нагрузкой для российских работодателей.

Если вдруг человек сжёг, пойдёт восстанавливать бумажную трудовую книжку, как это делается сейчас, — приводит слова Белянцевой РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, после перехода россиян на электронную трудовую книжку вернуть традиционную бумажную версию документа будет нельзя, предупреждает Пенсионный фонд России (ПФР).