По данным ФСИН, в российских колониях трудятся лишь 40% заключённых. Чтобы привлечь к труду большее количество осуждённых и увеличить прибыль от их производства, сенаторы предложили закупать продукцию арестантов без конкурсных процедур. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму.

Предлагаемое изменение позволит увеличить количество трудоустроенных осуждённых в год при пессимистическом прогнозе на 720 человек, при оптимистическом — на 3320 человек, — сообщил «Парламентской газете» один из авторов инициативы, председатель...