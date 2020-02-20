После перехода россиян на электронную трудовую книжку вернуть традиционную бумажную версию документа будет нельзя, предупреждает Пенсионный фонд России (ПФР).
Обращаю внимание, если подал заявление в электронном виде, а спустя один-три месяца решил перейти обратно на бумажную, то такой нормы в законе нет, — заявила глава департамента организации персонифицированного учёта пенсионных прав застрахованных лиц ПФР Наталья Белянцева.
Она отметила, что работодатели обязаны уведомить своих сотрудников об этом.
Как ранее писал NEWS.ru, пакет нормативных актов, посвящённых цифровизации трудовой деятельности, вступает в силу с 1 января. В частности, в них предусмотрена обязанность работодателей по передаче в ПФР в электронной форме записей в трудовых книжках россиян.
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