https://static.news.ru/photo/ec5b0d6a-2c69-11ea-b0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Пакет нормативных актов, посвящённых цифровизации трудовой деятельности, вступает в силу с 1 января. В частности, в них предусмотрена обязанность работодателей по передаче в ПФР в электронной форме записей в трудовых книжках россиян.

Сведения о профессии работника, квалификации, должности, стаже работы и другая информация будут храниться в новом разделе индивидуального лицевого счёта гражданина.

В течение 2020 года оформление электронной трудовой книжки будет осуществляться по желанию работника, а с 2021 года переход на «цифру» станет обязательным. При этом гражданин в любое время сможет получить из неё выписку через портал госуслуг, МФЦ или ПФР, сообщает «Парламентская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что только каждый третий из числа работающих россиян готов перевести свою трудовую книжку в цифровой формат. Большинство тех, кто поддерживает нововведение, составляют граждане в возрасте 24–35 лет и те, чей доход превышает 80 тысяч рублей в месяц.