Пакет нормативных актов, посвящённых цифровизации трудовой деятельности, вступает в силу с 1 января. В частности, в них предусмотрена обязанность работодателей по передаче в ПФР в электронной форме записей в трудовых книжках россиян.
Сведения о профессии работника, квалификации, должности, стаже работы и другая информация будут храниться в новом разделе индивидуального лицевого счёта гражданина.
В течение 2020 года оформление электронной трудовой книжки будет осуществляться по желанию работника, а с 2021 года переход на «цифру» станет обязательным. При этом гражданин в любое время сможет получить из неё выписку через портал госуслуг, МФЦ или ПФР,
Ранее NEWS.ru писал, что только каждый третий из числа работающих россиян готов перевести свою трудовую книжку в цифровой формат. Большинство тех, кто поддерживает нововведение, составляют граждане в возрасте 24–35 лет и те, чей доход превышает 80 тысяч рублей в месяц.
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