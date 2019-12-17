https://static.news.ru/photo/d2d52800-20d2-11ea-a5d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Только треть работающих россиян согласны добровольно перевести свою трудовую книжку в цифровой формат. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого порталом Superjob.

Против перехода на электронные трудовые книжки высказались 45% респондентов. Ещё 22% затруднились с ответом.

Преимущественно в пользу нового формата высказывались граждане в возрасте 24–35 лет (39%) и те, чей доход превышает 80 тысяч рублей в месяц (41%). Число сторонников электронных трудовых книжек среди мужчин составило 38%, среди женщин — 28%.

Опрос проводился 16–17 декабря во всех округах страны. В нём приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян, имеющих постоянную работу, говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек. Документ предоставляет возможность выбрать между новым и традиционным форматом документа.