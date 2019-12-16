https://static.news.ru/photo/a500563c-2002-11ea-9d2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий с 2020 года введение электронных трудовых книжек. Однако инициатива не отменяет использование бумажного варианта документа.

Проект даёт работодателю право в электронном виде собирать данные о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника. Информацию руководители начнут ежемесячно отправлять в информационную систему Пенсионного фонда России (ПФР).

Согласно документу, работники получат возможность запрашивать у своего работодателя данные о своей трудовой деятельности как на бумажном носителе, так и в электронном формате, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин подписал закон, который разрешает вводить запрет на выезд за границу граждан страны, уволенных со службы в ФСБ. Ограничения могут устанавливаться с момента завершения работы в службе. В результате россиянин может потерять возможность посещения других стран на срок до пяти лет.