Глава РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий с 2020 года введение электронных трудовых книжек. Однако инициатива не отменяет использование бумажного варианта документа.
Проект даёт работодателю право в электронном виде собирать данные о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника. Информацию руководители начнут ежемесячно отправлять в информационную систему Пенсионного фонда России (ПФР).
Согласно документу, работники получат возможность запрашивать у своего работодателя данные о своей трудовой деятельности как на бумажном носителе, так и в электронном формате,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин подписал закон, который разрешает вводить запрет на выезд за границу граждан страны, уволенных со службы в ФСБ. Ограничения могут устанавливаться с момента завершения работы в службе. В результате россиянин может потерять возможность посещения других стран на срок до пяти лет.
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