Певица Настя Каменских сообщила о трагической потере в семье

https://static.news.ru/photo/50052dfa-5f1d-11eb-af97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Настя Каменских сообщила о смерти на 82-м году жизни своего отца — профессионального спортсмена Алексея Жмура.

В память о родителе исполнительница опубликовала в социальной сети трогательный пост.

Всегда была любима тобой, а теперь — своим мужем! Помню, что любовь — самое главное. Ты меня научил любить, и я научу своих детей. Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым весёлым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным. Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап, — написала в Instagram Каменских.

Ранее стало известно о смерти матери певца, композитора и заслуженного артиста России Кая Метова. Об этом сам исполнитель написал на своей официальной странице в социальной сети. Известно, что женщина долгое время работала в детском саду. Сначала семья будущей знаменитости жила в Караганде, а затем перебралась в Алма-Ату. По поводу смерти мамы музыкант заявил, что ему трудно писать о случившемся. Ведь до последнего родные ушедшей из жизни женщины не верили, что трагедия может случиться, писал NEWS.ru.